Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи

Головування Греції триватиме 6 місяців
Греція прийняла головування у Комітеті міністрів Ради Європи (РЄ). Країна очолюватиме Комітет міністрів півроку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РЄ.
Як зазначається, головування Греції триватиме 6 місяців, до 18 листопада 2020 року.
"Метою є привернути увагу на усі прояви кризи пандемії, яка причинила обмеження у житті європейських громадян, зокрема відносно прав людини і основоположних свобод", - наголосили у грецькому головуванні.
Нагадаємо, Рада Європи схвалила виділення Україні 1,2 мільярдів євро позики в рамках макрофінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії.
Крім того, ЄС виділяє додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.
Також зазначається, що ЄС вже виділив майже 24 млн євро в рамках 12 проектів охорони здоров'я на підтримку лікарень, служб швидкої допомоги та інших підрозділів, розташованих у прикордонному регіоні.
Автор: Анастасия Рокитна