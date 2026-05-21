Греція вимагає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів

"Вона повинна принести нам свої найглибші вибачення. І крім вибачень, вона повинна надати нам абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні", - наголосив Дендіас.

Афіни "серйозно стурбовані" з приводу інциденту, оскільки грецький уряд вважає, що "виникла серйозна загроза безпеці судноплавства" в Середземному морі.

"Скільки б загиблих ми оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?", - сказав Дендіас.

Речниця грецького Міністерства закордонних справ Лана Зохіу назвала цей випадок "особливо серйозним інцидентом".

Вона наголосила, що Афіни очікують на отримання МЗС результатів розслідування від Генерального штабу національної оборони, перш ніж вживати будь-яких офіційних заходів.

"Після отримання офіційного висновку Генерального штабу національної оборони Міністерство закордонних справ вживатиме необхідних заходів та офіційних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях", - підкреслила Зохіу.

Вона додала, що наразі ведуться двосторонні переговори і Греція чекає на офіційний результат.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня в Іонічному морі поблизу південного узбережжя острова Лефкада було виявлено безекіпажний морський апарат. За даними грецьких офіційних органів, його ідентифікували як український морський дрон Magura V3.