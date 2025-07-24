Греція вилучила у молдовського олігарха-втікача Плахотнюка 11 фальшивих паспортів

Затримання Плахотнюка

Нагадаємо, 22 липня поліція Молдови повідомила про затримання Влада Плахотнюка в Греції за інформацією, отриманою від офісу Інтерполу в Афінах.

Після цього міністерство юстиції Молдови розпочало процес екстрадиції олігарха-втікача.

Хто такий Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - молдовський бізнесмен та колишній політик, який у 2010-х роках мав великий вплив на політичне життя Молдови. Він очолював Демократичну партію і фактично контролював уряд та державні структури країни. Його вплив охоплював судову систему, правоохоронні органи та засоби масової інформації, що давало йому можливість тиснути на політичних супротивників.

У 2019 році, після зміни влади в Молдові, Плахотнюк покинув країну і втік за кордон, коли проти нього почали відкривати кримінальні справи за корупцію, шахрайство та відмивання грошей. Його пов’язують із так званою "крадіжкою століття" - розкраданням понад мільярда доларів із банківської системи Молдови.

Влада Молдови та міжнародні партнери неодноразово наголошували на необхідності притягнення Плахотнюка до відповідальності.

У лютому 2025 року Інтерпол оголосив його у міжнародний розшук, видавши "червоне повідомлення".

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