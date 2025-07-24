RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Греция изъяла у молдавского олигарха-беглеца Плахотнюка 11 фальшивых паспортов

Фото: беглый олигарх Влад Плахотнюк (flickr_com)
Автор: Ірина Глухова

В Греции полиция изъяла у молдавского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка 21 поддельный документ. Среди них было 11 паспортов на разные гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По данным силовиков, греческая полиция сообщила Кишиневу о большом количестве фальшивых документов, оформленных на имя Плахотнюка и его соратника Константина Цуцу, выданных разными странами.

"Во время личного досмотра в аэропорту и обыска по месту жительства обнаружены документы с разными лицами, некоторые из которых выданы одной страной, но имеют разные имена, фотографии и даты рождения", - сообщили в полиции.

У Цуцу нашли пять поддельных документов румынского и болгарского образцов, у Плахотнюка - 21.

В частности, у Плахотнюка изъяли:

  • 10 загранпаспортов на разные имена, якобы выданные в Вануату, Ираке, России, Молдове, Украине, Румынии и Болгарии;
  • 4 удостоверения личности (из Вануату, Болгарии, Румынии);
  • 6 водительских удостоверений из разных стран, в частности Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии и России;
  • 1 внутренний паспорт Украины.

Среди имен, использованных Плахотнюком, - Аль Шахин Ферейдун Шахин Яко, Антоке Михай, Таушанов Михаил, Кирсанов Станислав и другие.

 

 

Задержание Плахотнюка

Напомним, 22 июля полиция Молдовы сообщила о задержании Влада Плахотнюка в Греции по информации, полученной от офиса Интерпола в Афинах.

После этого министерство юстиции Молдовы начало процесс экстрадиции беглого олигарха.

Кто такой Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - молдавский бизнесмен и бывший политик, который в 2010-х годах имел большое влияние на политическую жизнь Молдовы. Он возглавлял Демократическую партию и фактически контролировал правительство и государственные структуры страны. Его влияние охватывало судебную систему, правоохранительные органы и средства массовой информации, что давало ему возможность давить на политических противников.

В 2019 году, после смены власти в Молдове, Плахотнюк покинул страну и сбежал за границу, когда против него начали открывать уголовные дела за коррупцию, мошенничество и отмывание денег. Его связывают с так называемой "кражей века" - хищением более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Власти Молдовы и международные партнеры неоднократно подчеркивали необходимость привлечения Плахотнюка к ответственности.

В феврале 2025 года Интерпол объявил его в международный розыск, выдав "красное уведомление".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова