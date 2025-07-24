Греция изъяла у молдавского олигарха-беглеца Плахотнюка 11 фальшивых паспортов

По данным силовиков, греческая полиция сообщила Кишиневу о большом количестве фальшивых документов, оформленных на имя Плахотнюка и его соратника Константина Цуцу, выданных разными странами.

"Во время личного досмотра в аэропорту и обыска по месту жительства обнаружены документы с разными лицами, некоторые из которых выданы одной страной, но имеют разные имена, фотографии и даты рождения", - сообщили в полиции.

У Цуцу нашли пять поддельных документов румынского и болгарского образцов, у Плахотнюка - 21.

В частности, у Плахотнюка изъяли:

10 загранпаспортов на разные имена, якобы выданные в Вануату, Ираке, России, Молдове, Украине, Румынии и Болгарии;

4 удостоверения личности (из Вануату, Болгарии, Румынии);

6 водительских удостоверений из разных стран, в частности Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии и России;

1 внутренний паспорт Украины.

Среди имен, использованных Плахотнюком, - Аль Шахин Ферейдун Шахин Яко, Антоке Михай, Таушанов Михаил, Кирсанов Станислав и другие.