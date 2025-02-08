Греція та Франція обговорили можливий продаж Туреччині ракет Meteor

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс минулого вівторка переговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони зокрема обговорили можливий продаж Туреччині ракет Meteor.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.
В ході зустрічі на полях неформального саміту лідерів ЄС Міцотакіс попросив Макрона поінформувати його з цього питання. Своєю чергою французький президент підтвердив, що контакти за даною ініціативою справді тривають.
Наразі відомо, що Міцотакіс знову зустрінеться з Макроном у понеділок у Парижі на полях Конференції зі штучного інтелекту.
Зустріч також має на меті зміцнити враження, що грецько-французькі відносини залишаються чудовими, попри резонанс, який виник останніми днями навколо можливого продажу Туреччині ракет Meteor.
Зауважимо, що Греція та Туреччина мають тривалу історію напружених відносин, зокрема через територіальні суперечки в Егейському морі та питання Кіпру.
Обидві країни є членами НАТО, але їхні двосторонні відносини часто ускладнюються через розбіжності щодо морських кордонів, повітряного простору та енергетичних ресурсів у Східному Середземномор'ї.
Зокрема у 2022 році спостерігалось тимчасове загострення відносин. Саме тоді президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети.
"Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів", - заявив він.
В грудні того ж року Греція і Туреччина провели таємні переговори за посередництва Німеччини. Метою зустрічі було обговорення шляхів нормалізації відносин між двома країнами.
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