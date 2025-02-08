Греція та Франція обговорили можливий продаж Туреччині ракет Meteor

Взаємовідносини між Грецією та Туреччиною

Зауважимо, що Греція та Туреччина мають тривалу історію напружених відносин, зокрема через територіальні суперечки в Егейському морі та питання Кіпру.

Обидві країни є членами НАТО, але їхні двосторонні відносини часто ускладнюються через розбіжності щодо морських кордонів, повітряного простору та енергетичних ресурсів у Східному Середземномор'ї.

Зокрема у 2022 році спостерігалось тимчасове загострення відносин. Саме тоді президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети.

"Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів", - заявив він.

В грудні того ж року Греція і Туреччина провели таємні переговори за посередництва Німеччини. Метою зустрічі було обговорення шляхів нормалізації відносин між двома країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.