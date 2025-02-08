Греция и Франция обсудили возможную продажу Турции ракет Meteor

В ходе встречи на полях неформального саммита лидеров ЕС Мицотакис попросил Макрона проинформировать его по этому вопросу. В свою очередь французский президент подтвердил, что контакты по данной инициативе действительно продолжаются.

Известно, что Мицотакис снова встретится с Макроном в понедельник в Париже на полях Конференции по искусственному интеллекту.

Встреча также имеет целью укрепить впечатление, что греческо-французские отношения остаются прекрасными, несмотря на резонанс, который возник в последние дни вокруг возможной продажи Турции ракет Meteor.