"Настав час прискоритися". Макрон закликав Європу не прогавити революцію ШІ
Розвиток штучного інтелекту визначає майбутню незалежність країн. Європа повинна діяти швидше, щоб не втратити свої позиції у глобальній конкуренції.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
Макрон закликав Європу не прогавити "революцію штучного інтелекту", інакше вона ризикує втратити контроль та власну незалежність.
"Настав час прискоритися, бо зараз розвиток ШІ - це битва за незалежність", - наголосив президент.
Він виступив проти того, щоб конкуренція у сфері розвитку ШІ звелась лише до битви між США та Китаєм.
"Якщо Європа візьметься за це питання, спростить і прискорить його вирішення, у неї з'являться козирі для гри. Нам потрібно більше економічного і європейського патріотизму. Нам потрібно виходити на ринок і купувати французький і європейський ШІ, де б він не з'явився", - наголосив він.
"Коли світ прискорюється, ви не можете вирішити сповільнитися", - додав він.
Зауважимо, що 10-11 лютого у Парижі відбудеться саміт зі штучного інтелекту AI Action Summit. Зокрема вже відомо, що його відвідає віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Водночас ми писали, що Франція, Німеччина та Італія досягли згоди щодо того, як має регулюватися штучний інтелект, що має прискорити переговори на рівні Європейського Союзу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.