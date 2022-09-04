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Греция стала одним из главных перевозчиков зерна из Украины, - СМИ

Фото: Греция стала одним из главных перевозчиков зерна из Украины (flickr.com/137920770@N04)
Автор: Валерия Полищук

Греческие судовладельцы играют важную роль в перевозке зерна из украинских портов. Примерно 30% судов, взявших на себя перевозки продовольствия, представляют интересы Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naftemporiki.

Подсчtты основаны на официальных данных ООН по приходу и отбытию судов из Украины. Перевозкой зерна занимаются в основном греческие суда среднего и старшего возраста, зафрахтованные для коммерческих целей.

Одно из них, судно Karteria (построено в 2000 году) компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EastMed), было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой (ВПП), входящей в систему ООН, и должно перевезти 37 тысяч тонн пшеницы. Груз предназначен для Йемена.

ВПП стремится перевозить зерно в страны, которые в нем остро нуждаются, и ожидается, что в предстоящий период соответствующие рейсы активизируются.

Напомним, морской торговый порт "Южный" возобновил обработку грузов.

Кроме того, Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для голодающих стран. Власти также оплатят доставку пшеницы из Украины.

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Война России против УкраиныГрецияпродовольственный кризис