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Греція стала одним з головних перевізників зерна з України, - ЗМІ

Фото: Греція стала одним з головних перевізників зерна з України (flickr.com/137920770@N04)
Автор: Валерія Поліщук

Грецькі судновласники відіграють важливу роль у перевезенні зерна з українських портів. Приблизно 30% суден, які взяли на себе перевезення продовольства, представляють інтереси Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naftemporiki.

Підрахунки засновані на офіційних даних ООН щодо приходу і відбуття суден з України. Перевезенням зерна займаються в основному Грецькі судна середнього і старшого віку, зафрахтовані для комерційних цілей.

Одне з них, судно Karteria (побудовано у 2000 році) компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EastMed), було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), що входить в систему ООН, і має перевезти 37 тисяч тонн пшениці. Вантаж призначений для Ємену.

ВПП прагне перевозити зерно в країни, які його гостро потребують, і очікується, що в майбутній період відповідні рейси активізуються.

Нагадаємо, морський торговельний порт "Южний" відновив обробку вантажів.

Крім того, Швеція закупить 40 тисяч тонн українського зерна для голодуючих країн. Влада також оплатить доставку пшениці з України.

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Війна Росії проти УкраїниГреціяпродовольственный кризис