Греція схвалила передачу "застарілих" систем озброєння Україні, - ЗМІ

"Вже надано необхідні вказівки, щоб застарілі системи та техніка, які більше не використовуються грецькою армією, були перекинуті в Україну", - йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що таке рішення Греція ухвалила після того, як Управління військової співпраці Міністерства оборони США повідомило, що Держдепартамент схвалив продаж Афінам винищувачі F-35 вартістю 8,6 млрд доларів.

Разом із схваленням продажів сучасних винищувачів держсекретар США Ентоні Блінкен направив листа прем'єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 млн доларів.

"Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла передати або продати Україні. Якщо ці можливості становлять інтерес для України і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 млн. доларів" , – зазначив Блінкен.

За даними відкритих джерел, на озброєнні Греції знаходяться системи ППО "Тор", "Оса", С-300, а також зенітні установки ЗУ-23-2 та боєприпаси до всіх перерахованих систем озброєння.

Допомога Греції Україні

Влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.