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Греция одобрила передачу "устаревших" систем вооружения Украине, - СМИ

Фото: Греция одобрила передачу устаревших систем вооружения Украине (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Политическое и военное руководство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

"Уже даны необходимые указания, чтобы устаревшие системы и техника, которые больше не используются греческой армией, были переброшены в Украину", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такое решение Греция приняла после того, как Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдепартамент одобрил продажу Афинам истребители F-35 стоимостью 8,6 млрд долларов.

Вместе с одобрением продаж современных истребителей госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму 200 млн долларов.

"Нас продолжает интересовать оборонный потенциал, который Греция могла передать или продать Украине. Если эти возможности представляют интерес для Украины и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности возможного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 млн долларов", - отметил Блинкен.

По данным открытых источников, на вооружении Греции находятся системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и боеприпасы ко всем перечисленным системам вооружения.

Помощь Греции Украине

Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, так как в будущем их могут передать Украине.

Также ранее стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

 

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