Греція продовжила тимчасовий захист для українців

"Міністерство міграції та притулку Греції офіційно повідомило, що дія посвідок на проживання за тимчасовим захистом продовжується автоматично. Так само як і надання тимчасового захисту українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, ті, хто вже отримали дозволи на тимчасове проживання, не потребуватимуть його оновлення, а також матимуть доступ до державної медицини, освіти, та право на отримання тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець привітав рішення щодо продовження тимчасового захисту громадянам України. На його думку, воно підтверджує підтримку українського народу з боку уряду Греції.

Тимчасовий захист для українців

Директива про тимчасовий захист забезпечує негайний захист і доступ до прав в ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги. Вона також допомагає запобігти надмірному тиску на національні системи притулку і дозволяє державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям мігрантів.

Нещодавно Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до Євросоюзу через російську агресію, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

Зазначимо, що США також продовжили тимчасовий захист для українців до квітня 2025 року.