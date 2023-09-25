Греция продлила временную защиту для украинцев

"Министерство миграции и убежища Греции официально сообщило, что действие вида на жительство по временной защите продолжается автоматически. Равно как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые", - говорится в сообщении.

Таким образом, те, кто уже получил разрешения на временное проживание, не будут нуждаться в его обновлении, а также иметь доступ к государственной медицине, образованию, и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец приветствовал решение о продлении временной защиты граждан Украины. По его мнению, он подтверждает поддержку украинского народа со стороны правительства Греции.

Временная защита для украинцев

Директива о временной защите обеспечивает немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилью, социальному обеспечению, медицинской и другой помощи. Она также помогает предотвратить чрезмерное давление на национальные системы убежища и позволяет государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием мигрантов.

Недавно Европейская Комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев, выехавших в Евросоюз из-за российской агрессии, с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

Отметим, что США также продлили временную защиту для украинцев до апреля 2025 года.