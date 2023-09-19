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ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року

Вівторок 19 вересня 2023 16:12
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ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року Ілюстративне фото: ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до Євросоюзу через російську агресію, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Зазначається, що таке рішення забезпечить впевненість та підтримку для понад 4 млн осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.

Зазначимо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів і автоматично продовжив її дію на один рік.

Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому він повинен бути продовжений як необхідна і відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному і довгостроковому поверненню осіб, які користуються тимчасовим захистом в ЄС.

Тепер ця пропозиція Комісії має бути ухвалена Радою ЄС.

Тимчасовий захист

Директива про тимчасовий захист забезпечує негайний захист і доступ до прав в ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги. Вона також допомагає запобігти надмірному тиску на національні системи притулку і дозволяє державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям мігрантів.

Зазначимо, що США також продовжили тимчасовий захист для українців до квітня 2025 року.

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