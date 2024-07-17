Греція продасть США десятки винищувачів для України, - Al Jazeera

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
За даними джерел видання, Афіни планують продати ці літаки назад до США. Там їх модернізують і передадуть Україні.
В обмін комітет Конгресу США дозволив Греції купити до 40 багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35. Країна також планує модернізувати 82 одиниці F-16 до Block-70 та закупити у Франції 24 винищувачі Dassault Rafale четвертого покоління.
Один із представників ВПС Греції зазначив, що продаж 32 F-16 створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни. За його словами, має бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими і дорожчими винищувачами.
Офіційно передати Збройним силам України американські винищувачі оголошували Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди. У низці країн вже тривають навчання українських пілотів та обслуговуючого персоналу.
Офіційний Київ зазначив, що країна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16 для протистояння Росії.
Цього літа Україна розраховує отримати шість літаків, а до кінця поточного року - до 20 одиниць.
Однак такої кількості винищувачів буде недостатньо для паритету з російським повітряним флотом.
Детальніше про підготовку до введення у стрій західних винищувачів F-16, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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