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Греция призывает Турцию не угрожать Европе беженцами

Новости » В мире    09.09.2019 - 18:27
Греция призывает Турцию не угрожать Европе беженцами
Фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)

Переговоры с Турцией должны происходить на "языке, которым пользуются добрые соседи", - Мицотакис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вести с Европой переговоры о ситуации с беженцами, а не прибегать к угрозамам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам премьер-министра Греции, переговоры с Турцией должны происходить не с угрозами, а скорее добросовестно на "языке, которым пользуются добрые соседи".

"Президент Турции не может угрожать Европе и Греции в вопросе беженцев, чтобы попытаться получить больше денег. Европа уже дала шесть миллиардов евро, чтобы помочь решить этот вопрос", - заявил Мицотакис.

На прошлой неделе Эрдоган настаивал на том, что Турция должна получить больше для того, чтобы заботиться о более четырех миллионов беженцев, из которых более 3,5 миллиона прибыли из Сирии.

Он также заявил, что позволит сирийским беженцам массово приезжать в Европу, если не будет предоставлено больше международной помощи.

Напомним, Турция готова открыть границу в Европу для беженцев, если в ближайшее время в Сирии для них не будет создана безопасная зона.

Как сообщало РБК-Украина, в августе Европейский союз выделил дополнительное финансирование на поддержку беженцев в Турции. С учетом выделенных дополнительно средств общий вклад ЕС в программу достиг 1,125 миллиарда евро.

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