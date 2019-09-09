Греція закликає Туреччину не загрожувати Європі біженцями

Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

Переговори з Туреччиною повинні відбуватися "мовою, якою користуються добрі сусіди", - Міцотакіс

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори з Європою про ситуацію з біженцями, а не вдаватися до погроз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За словами прем'єр-міністра Греції, переговори з Туреччиною повинні відбуватися без погроз, а швидше сумлінно "мовою, якою користуються добрі сусіди".

"Президент Туреччини не може загрожувати Європі і Греції щодо біженців, щоб спробувати отримати більше грошей. Європа вже дала шість мільярдів євро, щоб допомогти вирішити це питання", - заявив Міцотакіс .

Минулого тижня Ердоган наполягав на тому, що Туреччина повинна отримати більше для того, щоб піклуватися про більше чотирьох мільйонів біженців, з яких понад 3,5 мільйона прибутку з Сирії.

Він також заявив, що дозволить сирійським біженцям масово приїжджати до Європи, якщо не буде надано більше міжнародної допомоги.

Нагадаємо, Туреччина готова відкрити кордон в Європу для біженців, якщо найближчим часом у Сирії для них не буде створена безпечна зона.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні Європейський союз виділив додаткове фінансування на підтримку біженців в Туреччині. З урахуванням додатково виділених коштів загальний внесок ЄС у програму досяг 1,125 мільярда євро.