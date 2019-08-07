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ЕС выделил дополнительно 127 млн евро на поддержку беженцев в Турции

Новости » Политика    07.08.2019 - 04:01
ЕС выделил дополнительно 127 млн евро на поддержку беженцев в Турции
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

Помощь оказывается сирийцам, проживающим за пределами лагерей для беженцев

Евросоюз выделил дополнительно 127 млн евро на поддержку беженцев в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, помощь выделена в рамках Программы содействия социальной сплоченности (SUY), реализуемой при содействии Всемирной продовольственной программы ООН и Турецкого Красного Полумесяца.

Таким образом, с учетом выделенных дополнительно средств общий вклад ЕС в программу достиг 1,125 миллиарда евро.

В сообщении отмечается, что фонду, созданному в 2016 году для поддержки сирийских беженцев в Турции и рассчитанному на шесть миллиардов евро, в целом выделено 5,6 миллиарда евро. При этом сумма, выделенная на согласованные проекты, составила 3,5 миллиарда евро. Турции было перечислено 2,4 миллиарда евро.

Помощь в рамках Программы содействия социальной сплоченности (SUY) оказывается сирийцам, проживающим за пределами лагерей для беженцев, с целью удовлетворения основных потребностей. В рамках программы ежемесячно на банковскую карту одного беженца поступает 120 турецких лир.

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