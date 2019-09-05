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Турция может открыть для беженцев границу в Европу

Новости » В мире    05.09.2019 - 15:19
Турция может открыть для беженцев границу в Европу
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

В Турции требуют создать безопасную зону для беженцев в Сирии

Турция готова открыть границу в Европу для беженцев, если в ближайшее время в Сирии для них не будет создана безопасная зона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он заявил, что Турция не получила достаточной помощи от мира.

"Мы будем вынуждены открыть ворота. Мы не можем справиться с этим бременем в одиночку", - заявил Эрдоган.

По словам президента Турции, Анкара потратила более 40 млн дол. на беженцев. При этом страна приняла свыше 3,6 млн беженцев. Недавно Турция призвала создать безопасную зону на северо-востоке Сирии, в которую могли бы вернуться беженцы.

Напомним, в августе Европейский союз выделил дополнительное финансирование на поддержку беженцев в Турции. С учетом выделенных дополнительно средств общий вклад ЕС в программу достиг 1,125 миллиарда евро.

Также сообщалось, что в Греции объявили чрезвычайные меры по борьбе с нахлынувшими мигрантами. Правительство страны усилило патрулирование вдоль морских границ.

В Германии за полгода зафиксировали более 600 нападений на беженцев Греция обвинила Турцию в нарушении спокойствия в регионе
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