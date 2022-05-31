Греция поставит Украине оружие времен СССР. Как Германия отблагодарит Афины за помощь

"Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать", - сказал канцлер.

По словам Шольца, ФРГ поддерживает и страны, которые, например, имеют в распоряжении оружие из запасов времен Варшавского договора.

"Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договоренности с премьером Греции. За это мы предоставим Афинам немецкие бронетранспортеры", - говорит он.

Канцлер также отметил, что обсудил подобное соглашение и с польской стороной.