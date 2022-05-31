Греція поставить Україні зброю часів СРСР. Як Німеччина віддячить Афінам за допомогу

"Що ми робимо, то це підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі. Ми це робили і продовжимо робити", - сказав канцлер.

За словами Шольца, ФРН підтримує і країни, які, наприклад, мають у розпорядженні зброю із запасів часів Варшавського договору.

"Ми вже змогли підготувати низку таких спеціальних угод. Ми зараз досягли домовленості з прем'єром Греції. За це ми надамо Афінам німецькі бронетранспортери", - говорить він.

Канцлер також зазначив, що обговорив таку угоду і з польською стороною.