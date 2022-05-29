ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Долги прошлого". В Германии объяснили, откуда взялись упреки в недостаточной помощи Украине

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 мая 2022 15:54
"Долги прошлого". В Германии объяснили, откуда взялись упреки в недостаточной помощи Украине Фото: Германия поставит Украине PzH2000 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Германии не понимают упреков в недостаточной помощи Украине, считая, что ФРГ "не может выполнить все пожелания" Киева. В правительстве предполагают, что именно стало поводом для них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время интервью Die Welt министра экономики ФРГ Роберта Габека.

"Дело вовсе не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создает определенное напряжение", - сказал он.

В подтверждение своих слов Габек отметил, что на данный момент украинские солдаты тренируются на Panzerhaubitze 2000.

"Это одно из самых современных артиллерийских орудий. Это требует обучения. Германия скоро поставит это оружие Украине", - добавил он.

По мнению министра экономики, подобные обвинения могут быть следствием того, что в последние годы Германия "слишком некритично относилась к российскому правительству".

"Германия построила "Северный поток - 2", несмотря на аннексию Крыма и игнорировала предупреждения восточноевропейских партнеров. Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", - объяснил Габек.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине.

В то же время посол Украины в Германии раскритиковал Берлин за такую позицию, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал оружие, которое может дать Германия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада