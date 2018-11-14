Греция получит 44 млн евро на решение проблем мигрантов

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Общая помощь, которую Еврокомиссия выделила Греции для решения миграционных вопросов, с 2015 года достигла 1,6 млрд евро

Еврокомиссия в среду, 14 ноября, приняла решение о выделении в распоряжение Международной организации по миграции в срочной дополнительной помощи в 43,7 млн евро на поддержку Греции, которая сталкивается с миграционными вызовами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Европейской комиссии.

"Грант будет направлен на предоставление временного жилища 6 тысячам искателям убежища и беженцев. Помощью воспользуются наиболее уязвимые категории мигрантов в Греции, что особенно важно, учитывая приближение зимних месяцев", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая помощь, которую Еврокомиссия выделила Греции для решения миграционных вопросов, с 2015 года достигла 1,6 млрд евро.

Напомним, Чехия приняла решила не подписывать миграционный пакт ООН.

Отметим, ранее сообщалось, что Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.

Также Венгрия вышла из переговоров миграционной пакта ООН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.