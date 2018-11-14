ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Греция получит 44 млн евро на решение проблем мигрантов

Новости » Политика    14.11.2018 - 17:13
Греция получит 44 млн евро на решение проблем мигрантов
Фото: мигранты (flickr.com)

Общая помощь, которую Еврокомиссия выделила Греции для решения миграционных вопросов, с 2015 года достигла 1,6 млрд евро

Еврокомиссия в среду, 14 ноября, приняла решение о выделении в распоряжение Международной организации по миграции в срочной дополнительной помощи в 43,7 млн евро на поддержку Греции, которая сталкивается с миграционными вызовами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Европейской комиссии.

"Грант будет направлен на предоставление временного жилища 6 тысячам искателям убежища и беженцев. Помощью воспользуются наиболее уязвимые категории мигрантов в Греции, что особенно важно, учитывая приближение зимних месяцев", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая помощь, которую Еврокомиссия выделила Греции для решения миграционных вопросов, с 2015 года достигла 1,6 млрд евро.

Напомним, Чехия приняла решила не подписывать миграционный пакт ООН.

Отметим, ранее сообщалось, что Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.

Также Венгрия вышла из переговоров миграционной пакта ООН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.

Во Франции мигранты похитили лодку, чтобы попасть в Британию Трамп запретил нелегальным мигрантам подавать заявления на убежище
Новости Украины ГрецияМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь