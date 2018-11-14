Греція отримає 44 млн євро на розв'язання проблем мігрантів

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Загальна допомога, яку Єврокомісія надала Греції для вирішення міграційних питань, з 2015 року сягнула 1,6 млрд євро

Єврокомісія у середу, 14 листопада, ухвалила рішення щодо виділення в розпорядження Міжнародній організації з міграції термінової додаткової допомоги у 43,7 млн євро на підтримку Греції, яка стикається із міграційними викликами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Європейської комісії.

"Грант буде спрямований на надання тимчасового помешкання 6 тисячам шукачам притулку та біженців. Допомогою скористаються найбільш вразливі категорії мігрантів у Греції, що особливо важливо з огляду на наближення зимових місяців", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна допомога, яку Єврокомісія надала Греції для вирішення міграційних питань, з 2015 року сягнула 1,6 млрд євро.

Нагадаємо, Чехія прийняла вирішила не підписувати міграційний пакт ООН.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Австрія слідом за Сполученими Штатами Америки вийде з глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграції.

Також Угорщина вийшла з переговорів міграційної пакту ООН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто заявив, що існує принциповий конфлікт у питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.