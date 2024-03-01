Греція планує збільшити військову допомогу для України, - постпред у НАТО

"Це конфіденційна інформація, але між друзями немає секретів - ми постачаємо Україні все, що ми можемо, і все, що нас попросили постачати до того рівня, наскільки ми могли", - заявив він.

За словами постпреда Греції, Афіни продовжують виконувати свій борг.

"Ми почали надавати допомогу задовго до того, як у нас була будь-яка домовленість щодо винищувачів F-35 від Сполучених Штатів. Це одностороння дія Греції. Україна відстоює свою незалежність і суверенітет. Ми думали, що нам потрібно дати все, що ми можемо, звичайно, не ставлячи під загрозу нашу власну національну оборону. Це ми і робимо. Ми розглядаємо можливість збільшення наших внесків у цій сфері", - підкреслив він.

Допомога Греції Україні

Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греціязупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.

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