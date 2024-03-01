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Греция планирует увеличить военную помощь для Украины, - постпред в НАТО

Фото: спецпредставитель в Украине, постоянный представитель Греции в НАТО Спирос Ламбридис (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Греции рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине.

Об этом заявил спецпредставитель в Украине, постоянный представитель Греции в НАТО Спирос Ламбридис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Это конфиденциальная информация, но между друзьями нет секретов - мы поставляем Украине все что мы можем и все, что нас попросили поставлять до того уровня, насколько мы могли", - заявил он.

По словам постпреда Греции, Афины продолжают выполнять свой долг. 

"Мы начали оказывать помощь задолго до того, как у нас была какая-либо договоренность по истребителям F-35 от Соединенных Штатов. Это одностороннее действие Греции. Украина отстаивает свою независимость и суверенитет. Мы думали, что нам нужно дать все, что мы можем, конечно, не ставя под угрозу нашу собственную национальную оборону. Это мы и делаем. Мы рассматриваем возможность увеличения наших взносов в этой сфере", - подчеркнул он. 

Помощь Греции Украине

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, так как в будущем их могут передать Украине.

Также ранее стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

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