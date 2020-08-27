Греция планирует расширить западные территориальные воды

Фото: Кириакос Мицотакис (flickr.com/eppofficial)

Афины расширяют свои территориальные воды до 12 морских миль

Греция расширит свои территориальные воды с шести до 12 морских миль к югу от острова Крит в Ионическом море. Италия и Албания были официально проинформированы о планах Греции.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Reuters.

По его словам, в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект по этому вопросу.

"Греция расширит свои западные территориальные воды до 12 морских миль с шести", - сказал Мицотакис законодателям во время дебатов о том, следует ли утверждать соглашение о морских границах между Грецией и Италией.

Две страны подписали соглашение о морских границах в июне, устанавливая исключительную экономическую зону и решая давние вопросы, касающиеся прав на рыболовство в Ионическом море.

Как сообщает агентство АМNА, глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что территориальные воды страны будут увеличены до 12 миль и в районах, которые были разграничены в результате заключенного 6 августа соглашения с Египтом.

Напомним, 9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон между двумя странами в Ионическом море.

Министр иностранных дел Греции и глава египетского МИД Самех Шукри 6 августа подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ. Греция 27 августа собирается ратифицировать соглашения с Египтом и Италией о разграничении морских зон и ИЭЗ.

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. Анкара заявила, что не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

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