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Франция направила самолеты в Средиземное море из-за конфликта Турции и Греции

Париж, Пятница 14 августа 2020 14:15
Франция направила самолеты в Средиземное море из-за конфликта Турции и Греции
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)
Автор: Анастасия Рокитна

Французские военные будут контролировать ситуацию

Между Грецией и Турцией ухудшились отношения из-за разведки нефти и газа в спорных водах с турецкой стороны. В связи с этим Франция разворачивает два истребителя Rafale и фрегат в восточном Средиземноморье.

Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сказал греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, что французские военные будут контролировать ситуацию.

"Ситуация в Восточном Средиземноморье вызывает беспокойство. Односторонние решение Турции по разведке нефти вызывает напряжение. Они должны прекратиться, чтобы начался мирный диалог между соседними странами и союзниками по НАТО", - написал он в Twitter.

Напомним, Греция выразила демарш Турции из-за исследования возле их острова.

Отметим, что Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти.

Ранее сообщалось, что турецкое судно Fatih приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.

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