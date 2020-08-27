Греція планує розширити західні територіальні води

Фото: Кіріакос Міцотакіс (flickr.com/eppofficial)

Афіни розширюють свої територіальні води до 12 морських миль

Греція розширить свої територіальні води з шести до 12 морських миль на південь від острова Крит в Іонічному морі. Італія і Албанія були офіційно проінформовані про плани Греції.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Reuters.

За його словами, найближчим часом до парламенту буде внесений законопроект з цього питання.

"Греція розширить свої західні територіальні води до 12 морських миль з шести", - сказав Міцотакіс законодавцям під час дебатів про те, чи слід стверджувати угоду про морські кордони між Грецією і Італією.

Дві країни підписали угоду про морські кордони в червні, встановлюючи виняткову економічну зону і вирішуючи давні питання, що стосуються прав на рибальство в Іонічному морі.

Як повідомляє агентство АМNА, глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що територіальні води країни будуть збільшені до 12 миль і в районах, які були розмежовані в результаті укладеного 6 серпня угоди з Єгиптом.