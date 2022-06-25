Греция перестала принимать заявления на визы для россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт визового центра.

Сообщается, что со следующей неделе консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске не будут рассматривать заявления российских граждан. Сроки возобновления выдачи виз не уточняются.

При этом все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня 2022 года.