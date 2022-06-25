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Греция перестала принимать заявления на визы для россиян

Фото: Греция пока не будет давать визы россиянам (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: Юлия Бойко

Визовый центр Греции приостановил прием заявлений на оформление виз для граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт визового центра.

Сообщается, что со следующей неделе консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске не будут рассматривать заявления российских граждан. Сроки возобновления выдачи виз не уточняются.

При этом все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня 2022 года.

Напомним, ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха россиян. Якобы в этой стране агрессивно относятся к гражданам РФ.

Отметим, с 1 июля Украина вводит визовый режим для граждан России, визы можно будет оформить в 8 российских городах.

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