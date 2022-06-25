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Греція перестала приймати заяви на візи для росіян

Фото: Греція поки не буде давати візи росіянам (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: Юлія Бойко

Візовий центр Греції призупинив прийом заяв на оформлення віз для громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт візового центру.

Повідомляється, що з наступного тижня консульства Греції в Москві, Санкт-Петербурзі і Новоросійську не розглядатимуть заяви російських громадян. Терміни відновлення видачі віз не уточнюються.

При цьому всі візові центри будуть відкриті для консультацій, обробки та видачі паспортів, які були подані в період до 24 червня 2022 року.

Нагадаємо, раніше директор Четвертого Європейського департаменту МЗС Росії Юрій Пилипсон заявив, що Греція перестала бути безпечною країною для відпочинку росіян. Нібито в цій країні агресивно ставляться до громадян РФ.

Зазначимо, з 1 липня Україна вводить візовий режим для громадян Росії, візи можна буде оформити в 8 російських містах.

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