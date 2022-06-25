Греція перестала приймати заяви на візи для росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт візового центру.

Повідомляється, що з наступного тижня консульства Греції в Москві, Санкт-Петербурзі і Новоросійську не розглядатимуть заяви російських громадян. Терміни відновлення видачі віз не уточнюються.

При цьому всі візові центри будуть відкриті для консультацій, обробки та видачі паспортів, які були подані в період до 24 червня 2022 року.