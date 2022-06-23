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Туристов не будет? В России увидели угрозу отдыха в Греции

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Россия, Четверг 23 июня 2022 12:06
Туристов не будет? В России увидели угрозу отдыха в Греции Фото: Греция не безопасна для граждан РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 23 июня, директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным МИД РФ, ведомствоякобы продолжает получать сообщения о фактах дискриминации и проявления агрессии в отношении россиян.

Как отметили в МИДе, якобы в Греции не прекращается антироссийская риторика.

Как сообщалось, ранее Чехия приостановила выдачу виз и временных видов на жительство россиянам и белорусам. Запрет будет действовать как минимум до конца марта 2023 года.

Подробнее о том, какие страны ограничили выдачу виз россиянам, усложнив им правила въезда - читайте в материале TRAVEL РБК-Украина.

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