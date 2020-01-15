Греция перехватила четыре истребителя Турции

Самолеты Военно-воздушных сил Греции перехватили четыре турецкие истребители F-16 над островами Антропофаги и Макрониси в Эгейском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По данным греческих военных, 2 истребителя Турции были перехвачены в 12:03 на высоте около 5,5 км над греческим островом Антропофаги. Еще одна пара турецких истребителей была перехвачена на высоте 3 километра над островом Макрониси.

Отмечается, что турецкие самолеты без разрешения вошли в воздушное пространство Греции.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные провели "воздушный бой" над оккупированным Крымом. Звена дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге с целью перехвата самолетов условного противника, которые нарушили "воздушное пространство Российской Федерации".

Также РБК-Украина писало, что в Бельгии истребители перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 Blackjack и два Су-27 в воздушном пространстве НАТО. Российские самолеты были перехвачены над Балтийским морем.

Кроме того, для перехвата двух российских Су-30 над Балтийским морем были подняты истребители Typhoon Военно-воздушных сил Британии. Британские самолеты были подняты с базы "Эмари" в Эстонии.