Греция в ООН призвала вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус музея

Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле, В прошлом году собор превратили в мечеть.
Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает пресс-служба МИД.
"Все государства обязаны независимо от их политических, экономических, культурных систем воздерживаться от изменения статуса памятников культуры", - заявил он.
При этом Дендиас отметил, что предварительное согласие заинтересованных сообществ, включая органы ООН, такие, как ЮНЕСКО, являются непреложным предварительным условием для изменения статуса.
"Я имею в виду, в частности, преобразование памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы просим вместе со всеми другими учреждениями и международными организациями, которые это сделали, вернуть данному памятнику прежний статус", - подчеркнул он.
Напомним, 10 июля прошлого года Государственный совет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.
Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.
24 июля 2020 года в соборе Святой Софии прошла первая с 1934 года мусульманская молитва.