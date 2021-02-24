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Греція в ООН закликала повернути собору Святої Софії в Стамбулі статус музею

Автор: РБК-Україна

Греція закликала Туреччину повернути колишній статус музею собору Святої Софії в Стамбулі, Минулого року собор перетворили в мечеть.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час виступу на сегменті високого рівня 46-ї сесії Ради ООН з прав людини, передає прес-служба МЗС.

"Всі держави зобов'язані, незалежно від їх політичних, економічних, культурних систем утримуватися від зміни статусу пам'яток культури", - заявив він.

При цьому Дендіас зазначив, що попередня згода зацікавлених угруповань, включаючи органи ООН, такі, як ЮНЕСКО, є непорушною попередньою умовою для зміни статусу.

"Я маю на увазі, зокрема, перетворення пам'ятника Святої Софії на мечеть, що суперечить будь-якому поняттю поваги до культурної спадщини. Ми просимо разом з усіма іншими установами та міжнародними організаціями, які це зробили, повернути даного пам'ятника колишній статус", - підкреслив він.

Нагадаємо, 10 липня минулого року Державна рада Туреччини скасував рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Указом президента Туреччини від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.

24 липня 2020 року в соборі Святої Софії пройшла перша з 1934 року мусульманська молитва.

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