ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Греция объявила обязательную COVID-вакцинацию некоторых категорий

Новина українською →
Афины, Понедельник 12 июля 2021 19:50
Греция объявила обязательную COVID-вакцинацию некоторых категорий Фото: в Греции объявили обязательную COVID-вакцинацию для некоторых категорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Греции объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер. В случае отказа от прививки их будут отстранять от работы. Кроме того, с 16 июля в стране невакцинированные не смогут посещать развлекательные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

По его словам, обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти мединские работники, военные, сотрудники домов престарелы. "Кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - цитирует главу правительства издание Cyprus Mail.

Также отмечается, что 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медработников государственного и частного секторов.

Мицотакис также объявил о новых ограничениях, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Среди них запрет на посещение невакцинированных баров, кинотеатров, театров и других закрытых помещений. Эта мера начнет действовать с 16 июля.

Напомним, обязательную вакцинацию от коронавируса вводят и другие страны. Так, например, Мальта закрыла границы для невакцинированных.

Отметим, власти Фиджи объявили о планах сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для сотрудников государственного и частного секторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Коронавирус Вакцинация
NEWS
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью