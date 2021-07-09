Мальта закрывает границы для невакцинированных: названы условия для въезда в страну

Сертификаты о вакцинации от коронавируса станут обязательными для въезда на Мальту с 14 июля. Без этого документа попасть в страну иностранцу будет невозможно. Кроме того, с этой даты закрываются школы английского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Malta Today .

Как отметил глава Минздрава Крис Ферн, со среды, 14 июля, въезжающие в страну должны будут предъявить признанный Мальтой, Евросоюзом или Великобританией сертификат о вакцинации от коронавируса.

"Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг", - цитирует издание министра.

По его словам, дети для въезда в страну должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 14 июля на Мальте будут закрыты школы английского языка. Министр отметил, что в девяти таких учебных заведениях были выявлены случаи COVID-19.