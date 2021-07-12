Греція оголосила обов'язкову вакцинацію деяких категорій

Влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників ряду сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

За його словами, обов'язкову вакцинацію від коронавірусу повинні пройти мединські працівники, військові, співробітники будинків перестаріли. "Хто цього не зробить, будуть відсторонені від роботи з 16 серпня", - цитує главу уряду видання Cyprus Mail.

Також зазначається, що 1 вересня обов'язкова вакцинація поширюватиметься і на медпрацівників державного та приватного секторів.

Міцотакіс також оголосив про нові обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу. Серед них заборона на відвідування невакцинованих барів, кінотеатрів, театрів та інших закритих приміщень. Цей захід почне діяти з 16 липня.