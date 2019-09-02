Греция объявит чрезвычайные меры после наплыва мигрантов

Иллюстративное фото (flickr.com/european parliament)

Греция усилит патрулирование вдоль морских границ

Правительство Греции решило объявить чрезвычайные меры по борьбе с огромным количеством мигрантов, которые прибывают из Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в Греции планируют усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов.

"Мы наблюдаем огромные волны мигрантов, которым способствуют контрабандисты новыми методами и более быстрыми катерами. Если ситуация будет продолжаться, мы повторим 2015 год. Мы будем принимать меры для защиты своих границ, и мы будем гораздо строже, гораздо быстрее в их применении", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство хочет обратиться в НАТО и ЕС с просьбой помочь активизировать патрулирование в этом районе.

Напомним, из Турции на греческий материк и острова, расположенные в восточной части Эгейского моря, 24 и 25 августа перебрались более 160 мигрантов. Город-порт Александруполис все чаще становится целью мигрантов из-за заключенного в 2016 году соглашения между Турцией и Евросоюзом о сдерживании нелегальной миграции беженцев через Турцию в Европу. Согласно этому документу, Греция может отправлять обратно в Турцию мигрантов, которые высаживаются на греческих островах в восточной части Эгейского моря, только в случае если им будет отказано в получении убежища в Греции.

Как сообщало РБК-Украина, накануне на берег Мальты разрешили сойти с корабля Ocean Viking 356 спасенным в Средиземном море мигрантам. Этих мигрантов договорились перераспределить между собой шесть стран ЕС - Германия, Франция, Португалия, Румыния, Люксембург и Ирландия. Только после этого правительство Мальты согласился принять мигрантов со спасательного судна.