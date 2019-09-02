ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Греция объявит чрезвычайные меры после наплыва мигрантов

Новости » В мире    02.09.2019 - 20:10
Греция объявит чрезвычайные меры после наплыва мигрантов
Иллюстративное фото (flickr.com/european parliament)

Греция усилит патрулирование вдоль морских границ

Правительство Греции решило объявить чрезвычайные меры по борьбе с огромным количеством мигрантов, которые прибывают из Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в Греции планируют усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов.

"Мы наблюдаем огромные волны мигрантов, которым способствуют контрабандисты новыми методами и более быстрыми катерами. Если ситуация будет продолжаться, мы повторим 2015 год. Мы будем принимать меры для защиты своих границ, и мы будем гораздо строже, гораздо быстрее в их применении", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство хочет обратиться в НАТО и ЕС с просьбой помочь активизировать патрулирование в этом районе.

Напомним, из Турции на греческий материк и острова, расположенные в восточной части Эгейского моря, 24 и 25 августа перебрались более 160 мигрантов. Город-порт Александруполис все чаще становится целью мигрантов из-за заключенного в 2016 году соглашения между Турцией и Евросоюзом о сдерживании нелегальной миграции беженцев через Турцию в Европу. Согласно этому документу, Греция может отправлять обратно в Турцию мигрантов, которые высаживаются на греческих островах в восточной части Эгейского моря, только в случае если им будет отказано в получении убежища в Греции.

Как сообщало РБК-Украина, накануне на берег Мальты разрешили сойти с корабля Ocean Viking 356 спасенным в Средиземном море мигрантам. Этих мигрантов договорились перераспределить между собой шесть стран ЕС - Германия, Франция, Португалия, Румыния, Люксембург и Ирландия. Только после этого правительство Мальты согласился принять мигрантов со спасательного судна.

Эрдоган сфотографировался на фоне карты, нарушающей границы Греции Новый премьер Греции рассчитывает на репарации от Германии
Новости Украины ГрецияМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь