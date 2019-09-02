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Греція звинуватила Туреччину в порушенні спокою в регіоні

Новини » Політика    02.09.2019 - 22:07
Греція звинуватила Туреччину в порушенні спокою в регіоні
Фото: Нікос Дендіас (faktor.mk)

Туреччина відповідальна за триваючі порушення виключної економічної зони Кіпру

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що Туреччина може продовжувати діяти в якості порушника спокою в регіоні, але Греція не має наміру відповідати тим же. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За його словами, Туреччина відповідальна за триваючі порушення виключної економічної зони Кіпру в її пошуках родовищ вуглеводнів.

"Кіпр є незалежною державою Європейського союзу. Очевидно, що Туреччина порушує суверенні права Республіки Кіпр. Ми сподіваємося, що Туреччина стане на правильний шлях", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у Національному університеті оборони Туреччини сфотографувався на тлі карти, на якій некоректно відображені морські кордони Туреччини і Греції.

Крім того, уряд Греції вирішив оголосити надзвичайні заходи по боротьбі з мігрантами, які прибувають з Туреччини. У Греції планують посилити патрулювання вздовж морських кордонів, в першу чергу для боротьби з перевізниками нелегальних мігрантів.

Греція оголосить надзвичайні заходи після напливу мігрантів Ердоган сфотографувався на тлі карти, порушує кордони Греції
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