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Эрдоган сфотографировался на фоне карты, нарушающей границы Греции

Новости » Политика    02.09.2019 - 16:11
Эрдоган сфотографировался на фоне карты, нарушающей границы Греции
Фото: Реджеп Эрдоган на фоне турецкой карты (protothema.gr)

Карта нарушает официальные морские границы Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Национальном университете обороны Турции сфотографировался на фоне карты, на которой некорректно отображены морские границы Турции и Греции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Protothema.

Сообщается, что это произошло во время церемонии приведения к присяге в Национальном университете обороны Турции, где Эрдоган был приглашенным почетным гостем.

На одной из фотографий, опубликованных президентством Турции на его сайте, позади него есть карта с надписью "Голубая родина, 462 000 километров".

На этой карте половина Эгейского моря изображена как часть "Голубой Родины" (морских вод Турции, - ред.). Морские районы вокруг Лемноса, Лесбоса, Хиоса и к востоку от Крита включены в эту карту как турецкая территория.

Напомним, ранее Эрдоган был с официальным визитом у президента России Владимира Путина, где они должны были обсудить вопрос урегулирования военного конфликта на востоке Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Турецкий лидер заверил Зеленского в неизменности своей позиции касательно территориальной целостности Украины и ее границ.

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Новости Украины ТурцияГрецияРеджеп Тайип Эрдоган
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