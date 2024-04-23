Греція може передати Україні систему Patriot в обмін на "гарантії" від США, - ЗМІ

Греція може передати Україні ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські "гарантії" проти турецької загрози і пакет фінансових компенсацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pronews.
За даними видання, Афіни можуть передати одну систему Patriot із двох, які розгорнуті в Греції.
Урядові джерела видання заявляють, що США надали "гарантії" безпеки Греції від турецької загрози на час використання Patriot, не уточнюючи, які саме "гарантії" пропонуються.
Є запевнення, що в разі руйнування батарей вони будуть замінені США на нові, "і в будь-якому разі ви отримаєте гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні".
Інакше кажучи, як і у випадку з Patriot, поставленими Саудівській Аравії, США зазнали значних витрат на їхню своєчасну активацію, тобто повернення до ладу, оскільки вони не працювали або працювали неефективно через відсутність запчастин.
Останніми тижнями Росія активізувала повітряні удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. Особливу небезпеку становлять атаки балістичними ракетами, проти яких ефективні лише дві системи ППО у світі: американський Patriot і франко-італійський SAMP/T.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що для повного захисту країни від російських ракет потрібно 25 комплексів Patriot.
У відповідь на ці запити Німеччина вже передала Україні одну систему Patriot, а потім канцлер Олаф Шольц допустив можливість надання Києву від партнерів ще шести батарей.
Тим часом Київ працює над тим, щоб отримати ще чотири додаткові батареї Patriot від союзників.
Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70 для полегшення тиску на системи Patriot.
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