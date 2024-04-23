Греция может передать Украине систему Patriot в обмен на "гарантии" от США, - СМИ

По данным издания, Афины могут передать одну систему Patriot из двух, которые развернуты в Греции.

Правительственные источники издания заявляют, что США предоставили "гарантии" безопасности Греции от турецкой угрозы на время использования Patriot, не уточняя, какие именно "гарантии" предлагаются.

Есть заверение, что в случае разрушения батарей они будут заменены США на новые, "и в любом случае вы получите деньги из пакета в 61 миллиард долларов, предоставленного Украине".

Другими словами, как и в случае с Patriot, поставленными Саудовской Аравии, США понесли значительные затраты на их своевременную активацию, то есть возвращение в строй, поскольку они не работали или работали неэффективно из-за отсутствия запчастей.