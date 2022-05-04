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Греция, Мальта и Кипр усомнились в эффективности нефтяного эмбарго против РФ

Фото: Греция, Мальта и Кипр усомнились в эффективности нефтяного эмбарго против РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Греция, Мальта и Кипр заявили о негативном влиянии введения нефтяного эмбарго против РФ на страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Представители вышеперечисленных стран считают, что такая мера поможет конкурентам Европы ввиду того, что ЕС рассматривает запрет для европейских судов и компаний на предоставление услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование.

В то же время в экономике Греции и Кипра судоходные отрасли являются одними из крупнейших, Мальта же разрешает компаниям регистрировать свои суда у себя и ходить под ее флагом.

Ранее мы сообщали, что правительство Словакии будет настаивать на том, чтобы Европейский Союз освободил ее от эмбарго на энергоносители РФ, которое может быть принято уже в ближайшее время. Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик на встрече с коллегами по ЕС в Брюсселе.

Также мы писали, что Венгрия будет блокировать любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоресурсов из России. В частности, нефтяное эмбарго.

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