Греция, Мальта и Кипр усомнились в эффективности нефтяного эмбарго против РФ

Греция, Мальта и Кипр заявили о негативном влиянии введения нефтяного эмбарго против РФ на страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Представители вышеперечисленных стран считают, что такая мера поможет конкурентам Европы ввиду того, что ЕС рассматривает запрет для европейских судов и компаний на предоставление услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование. В то же время в экономике Греции и Кипра судоходные отрасли являются одними из крупнейших, Мальта же разрешает компаниям регистрировать свои суда у себя и ходить под ее флагом.