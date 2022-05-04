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Греція, Мальта та Кіпр засумнівалися у ефективності нафтового ембарго проти РФ

Фото: Греція, Мальта та Кіпр засумнівалися у ефективності нафтового ембарго проти РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Греція, Мальта та Кіпр заявили про негативний вплив запровадження нафтового ембарго проти РФ на країни Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Представники вищезгаданих країн вважають, що такий захід допоможе конкурентам Європи завдяки тому, що ЄС розглядає заборону для європейських судів та компаній на надання послуг із транспортування російської нафти, включаючи страхування.

У той же час в економіці Греції та Кіпру судноплавні галузі є одними з найбільших, Мальта ж дозволяє компаніям реєструвати свої судна у себе та ходити під її прапором.

Раніше ми повідомляли, що уряд Словаччини наполягатиме на тому, щоб Європейський Союз звільнив її від ембарго на енергоносії РФ, яке може бути прийняте вже найближчим часом. Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік на зустрічі з колегами ЄС у Брюсселі.

Також ми писали, що Угорщина блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів із Росії. Зокрема, нафтове ембарго.

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