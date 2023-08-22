Греція має намір надати допомогу у відновленні Одеси

"Греція буде присутня у титанічних зусиллях з реконструкції та відновлення вашої країни, використовуючи наш великий досвід – у будівельному секторі, через державно-приватне партнерство, маючи потужні можливості у сфері цифровізації, охорони здоров'я, охорони пам'яток культури – з фокусом на Одесу, історичний центр якої за підтримки Греції було включено до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО", - наголосив прем'єр-міністр Греції.

Він також зазначив, що Греція, зокрема, могла б допомогти відновлювати пошкоджені внаслідок війни історичні будинки в центрі міста.

Візит Зеленського до Європи

У вихідні Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

Учора, 21 серпня, Зеленський прибув до Афін. Крім переговорів із президентом та прем'єром Греції, український лідер візьме участь у саміті Україна – Балкани.