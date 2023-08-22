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Греция намерена оказать помощь в восстановлении Одессы

Фото: Греция намерена оказать помощь в восстановлении Одессы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Греция выразила готовность приобщиться к восстановлению Украины, в частности Одессы, от последствий полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Греция будет присутствовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны, используя наш большой опыт – в строительном секторе, через государственно-частное партнерство, имея мощные возможности в сфере цифровизации, здравоохранения, охраны памятников культуры – с фокусом на Одессу, исторический центр которой при поддержке Греции был включен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО", - отметил премьер-министр Греции.

Он также отметил, что Греция, в частности, могла бы помочь восстанавливать поврежденные в результате войны исторические здания в центре города.

Визит Зеленского в Европу

В выходные Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию.

В ходе визита в Швецию 19 августа были достигнуты договоренности по вооружениям, в частности по производству техники в Украине, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.

В Нидерландах и Дании 20 августа была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов.

Вчера, 21 августа, Зеленский прибыл в Афины. Помимо переговоров с президентом и премьером Греции, украинский лидер примет участие в саммите Украина - Балканы.

 

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