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Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Euractiv

Фото: Греция и Кипр ждут выводы Еврокомиссии (flickr com libereurope)
Автор: Илона Свиридова

Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в Евросоюз, но выступают против ускоренного процесса по предложению нескольких восточноевропейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Издание со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Греции отмечает, что позиция Афин заключается в необходимости соблюдения всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС. В то же время греческая сторона придает особое значение вступлению стран Западных Балкан и считают, что именно они являются непосредственным приоритетом.

Что касается предоставления Украине статуса кандидата, то Греция сначала хочет увидеть заключение Европейской комиссии.

В свою очередь, источники в правительстве Кипра тоже склоняются к тому, что нужно посмотреть, в каком направлении будет развиваться вывод Еврокомиссии. Если он будет позитивным, то Кипр согласится на предоставление Украине статуса кандидата. Однако все процедуры должны соблюдаться, что означает долгий процесс вступления в ЕС.

Источники на Кипре, как и в Греции, считают, что нужно учитывать страны-кандидаты с Западных Балкан, многие из которых уже реализовали большие шаги к вступлению.

Напомним, ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что несправедливо привязывать статус кандидата на вступление в ЕС для Украины к процессу интеграции Западных Балкан.

До этого нидерландский премьер Марк Рютте отметил, что Киев вряд ли в скором времени получит статус кандидата.

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УкраинаКипрГрецияВступление в ЕС