Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Euractiv

Издание со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Греции отмечает, что позиция Афин заключается в необходимости соблюдения всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС. В то же время греческая сторона придает особое значение вступлению стран Западных Балкан и считают, что именно они являются непосредственным приоритетом.

Что касается предоставления Украине статуса кандидата, то Греция сначала хочет увидеть заключение Европейской комиссии.

В свою очередь, источники в правительстве Кипра тоже склоняются к тому, что нужно посмотреть, в каком направлении будет развиваться вывод Еврокомиссии. Если он будет позитивным, то Кипр согласится на предоставление Украине статуса кандидата. Однако все процедуры должны соблюдаться, что означает долгий процесс вступления в ЕС.

Источники на Кипре, как и в Греции, считают, что нужно учитывать страны-кандидаты с Западных Балкан, многие из которых уже реализовали большие шаги к вступлению.