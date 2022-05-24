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В МИД ответили на заявление Нидерландов о нескором получении статуса кандидата Украины в ЕС

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 16:32
В МИД ответили на заявление Нидерландов о нескором получении статуса кандидата Украины в ЕС Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталия Гурковская

Несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.

Об этом РБК-Украина сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о не скором получении статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях", - сказал он.

По его словам, предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу.

"Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим", - констатировал Николенко.

Как сообщалось, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в парламенте заявил, что шансы на то, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в Европейский союз, невелики. ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Напомним, министр-делегат Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте.

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