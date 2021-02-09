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Греция и Израиль договорились о паспортах вакцинации для восстановления туризма

Автор: РБК-Украина

Греция и Израиль 8 февраля подписали соглашение, которое позволит вакцинированным против коронавируса свободно передвигаться между двумя странами после восстановления разрешений на путешествия.

Об этом сообщает Politico.

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Обе страны уже имеют так называемые "зеленые паспорта", функционирующие внутри страны. Соглашение о взаимном признании сертификатов о прививках было подписано во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Иерусалим. Его израильский коллега Биньямин Нетаньяху отметил, что позволит путешествовать грекам с такими документами "без каких-либо ограничений, без самоизоляции или чего-то такого".

"Я ожидаю, что то, что мы будем делать с Израилем, будет пробным запуском того, что мы можем сделать с другими странами", – сказал Мицотакис.

Он также сказал, что с нетерпением ждет встречи израильских туристов в Греции, когда греки также пройдут вакцинацию, и ограничения на поездки отменят.

"Я надеюсь, что до апреля мы заметно приструним эпидемию, а также будем быстро двигаться по плану вакцинации", – добавил греческий премьер.

7 февраля греческая власть продлила ограничения на поездки на все международные рейсы. Все прибывшие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до полета, и пройти семидневный карантин. На данный момент все международные рейсы в Израиль запрещены.

Мицотакис настаивал на принятии в ЕС общего паспорта прививок, чтобы помочь туристической отрасли. Однако Брюссель пока не идет на такой шаг. Противники паспортов вакцинации обеспокоены возможной дискриминацией и угрозой для конфиденциальности.

Как сообщало РБК-Украина, в Израиле вакцинировали против коронавируса почти четверть жителей страны. Вакцину от COVID-19 уже получили 3,5 млн человек.

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